Глава МИД Турции: Временно перенесем посольство из Хартума в Порт-Судан

Турецкие власти приняли предложение суданских представителей по переносу посольства из Хартума в Порт-Судан из-за продолжающихся в Судане столкновений.

Турецкие власти приняли предложение суданских представителей по переносу посольства из Хартума в Порт-Судан из-за продолжающихся в Судане столкновений.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу NTV заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Суданская сторона предложила нам перенести посольство из Хартума в Порт-Судан, они выделят нам там площадку. В районе, где находится наше посольство, ожесточенные столкновения, идут уличные бои. Мы приняли решение временно перенести дипмиссию в Порт-Судан", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана не согласились на семидневное перемирие с армией Судана.

Согласно последним данным, число мирных граждан, погибших в результате столкновений увеличилось до 447. Ранения получили 2 255 человек.