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Глава МИД Турции: Временно перенесем посольство из Хартума в Порт-Судан

Глава МИД Турции: Временно перенесем посольство из Хартума в Порт-Судан Турецкие власти приняли предложение суданских представителей по переносу посольства из Хартума в Порт-Судан из-за продолжающихся в Судане столкновений.
В регионе
3 мая 2023 г. 12:26
Глава МИД Турции: Временно перенесем посольство из Хартума в Порт-Судан
Мевлют Чавушоглу

Турецкие власти приняли предложение суданских представителей по переносу посольства из Хартума в Порт-Судан из-за продолжающихся в Судане столкновений.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу NTV заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Суданская сторона предложила нам перенести посольство из Хартума в Порт-Судан, они выделят нам там площадку. В районе, где находится наше посольство, ожесточенные столкновения, идут уличные бои. Мы приняли решение временно перенести дипмиссию в Порт-Судан", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана не согласились на семидневное перемирие с армией Судана.

Согласно последним данным, число мирных граждан, погибших в результате столкновений увеличилось до 447. Ранения получили 2 255 человек.

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Версия на английском языке FM: Türkiye to temporarily move its embassy from Khartoum to Port Sudan
Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: “Səfirliyi müvəqqəti olaraq Xartumdan Port-Sudana köçürəcəyik”

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