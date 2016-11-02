Глава МИД Турции: В то время, как не можешь бороться с терроризмом в собственной стране, хочешь указывать кому-то?!

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ "В то время, как не можешь бороться с терроризмом в собственной стране, хочешь указывать кому-то?!"

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Касаясь угроз, высказанных премьер-министром Ирака Гейдаром аль-Ибади в адрес турецких солдат в Ираке, М.Чавушоглу сказал: "Когда мы отвечаем, дружественные страны говорят "мы и так в трудной ситуации, не ставьте нас в плохое положение". Мы заранее отмечаем, что не отправляли своих военнослужащих по ту сторону границы. Террористический ИГ может приблизиться к нашим границам. Кроме того, на противоположной стороне нашей границы находятся 2 тыс. террористов РПК, которая входит в список террористических организаций мира".

М.Чавушоглу сказал, что деятельность официальной Анкары в данном направлении не направлена против иракского правительства: "Мы также оказываем помощь Ираку. Почему у тебя только плохие мысли? Мы отмечаем, что Ирак является дружественной и братской страной. Никто не поддерживает территориальную целостность Ирака так, как это делаем мы. Самый резкий месседж в адрес тех, кто хочет отделиться, поступил от нас. Что же касается вопроса силы, почему ты передал ИГ Мосул в течение 6 дней?! Если ты настолько силен, тогда почему же РПК годами оккупирует твои земли? Ты слаб, однако говоришь с пафосом и хочешь указывать кому-то? Для нас это пустяки. Мы, как отмечали и ранее, примем меры".

Отметим, что в очередной раз Гейдар аль-Ибади потребовал от Ирака вывода турецких военнослужащих.

Премьер-министр отметил, что в противном случае у них хватит сил для вывода турецких военнослужащих с территории Ирака.