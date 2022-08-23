Глава МИД Турции: В НАТО есть заинтересованные в продолжении войны в Украине

Турецкая сторона надеялась что после встречи представителей России и Украины в Стамбуле будет достигнуто мирное соглашение.

Турецкая сторона надеялась, что после встречи представителей России и Украины в Стамбуле будет достигнуто мирное соглашение.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал в интервью телеканалу "Haber Global".

"Как заявляли сами стороны, позиции сближались. Но неожиданно все изменилось. Стороны отстранились от переговоров. Должно быть достигнуто справедливое прекращение огня, которое обеспечит территориальную целостность Украины. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины. У нас хорошие отношения с обеими странами. Но есть члены НАТО, которые заинтересованы в продолжении войны", - сказал министр.

M.Чавушоглу подчеркнул, что надежды на мир остаются: "Мы продолжаем наши усилия. Президент Эрдоган напомнил обоим коллегам о важности прекращения огня. Если главы государств захотят, мы готовы стать площадкой для их встречи".