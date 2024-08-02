Министр иностранных дел Турции в Дохе встретился с и.о. главы политбюро ХАМАС

Министерство иностранных дел Турции назвало Халида Машааля исполняющим обязанности главы политического бюро ХАМАС после гибели Исмаила Хании.

Министерство иностранных дел Турции назвало Халида Машааля исполняющим обязанности главы политического бюро ХАМАС после гибели Исмаила Хании.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

"Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в столице Катара Дохе с исполняющим обязанности главы политбюро ХАМАС Халедом Машаалем и выразил ему соболезнования (в связи с гибелью Хании)", - сказано в сообщении МИД Турции.

На встрече присутствовали также двое сыновей Хании.

Отмечается, что ХАМАС пока не выступало с официальными заявлениями относительно преемника Хании. Машааль возглавляет политбюро ХАМАС за рубежом, считается одним из основателей движения.

Ранее сообщалось о том, что похороны Хании состоятся 2 августа в катарском городе Лусаил.