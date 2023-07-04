Глава МИД Турции усомнился в целесообразности вхождения Швеции в НАТО

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что не уверен в целесообразности присоединения Швеции к НАТО с точки зрения стратегической безопасности.
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"Шведская система безопасности не в состоянии остановить провокации. Это приносит НАТО больше не силы, а проблем", - отметил Фидан, комментируя акцию по сожжению страниц из Корана в Стокгольме. "С точки зрения стратегии и безопасности, когда мы обсуждаем членство Швеции в НАТО, возникает вопрос о том, будет ли это преимуществом или бременем", - подчеркнул дипломат.