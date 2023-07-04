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Глава МИД Турции усомнился в целесообразности вхождения Швеции в НАТО

Глава МИД Турции усомнился в целесообразности вхождения Швеции в НАТО Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что не уверен в целесообразности присоединения Швеции к НАТО с точки зрения стратегической безопасности.
В регионе
4 июля 2023 г. 23:52
Глава МИД Турции усомнился в целесообразности вхождения Швеции в НАТО

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что не уверен в целесообразности присоединения Швеции к НАТО с точки зрения стратегической безопасности.

Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом Х.Фидан сказал во время телевизионной пресс-конференции. Вступление Швеции в НАТО, помимо Турции, тормозит Венгрия, для вхождения в альянс необходимо согласие всех стран-участниц.

"Шведская система безопасности не в состоянии остановить провокации. Это приносит НАТО больше не силы, а проблем", - отметил Фидан, комментируя акцию по сожжению страниц из Корана в Стокгольме. "С точки зрения стратегии и безопасности, когда мы обсуждаем членство Швеции в НАТО, возникает вопрос о том, будет ли это преимуществом или бременем", - подчеркнул дипломат.

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