Глава МИД Турции усомнился в целесообразности вхождения Швеции в НАТО

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что не уверен в целесообразности присоединения Швеции к НАТО с точки зрения стратегической безопасности.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что не уверен в целесообразности присоединения Швеции к НАТО с точки зрения стратегической безопасности.

Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом Х.Фидан сказал во время телевизионной пресс-конференции. Вступление Швеции в НАТО, помимо Турции, тормозит Венгрия, для вхождения в альянс необходимо согласие всех стран-участниц.

"Шведская система безопасности не в состоянии остановить провокации. Это приносит НАТО больше не силы, а проблем", - отметил Фидан, комментируя акцию по сожжению страниц из Корана в Стокгольме. "С точки зрения стратегии и безопасности, когда мы обсуждаем членство Швеции в НАТО, возникает вопрос о том, будет ли это преимуществом или бременем", - подчеркнул дипломат.