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Глава МИД Турции: У Азербайджана не было другого выбора, кроме как провести антитеррористические мероприятия

Глава МИД Турции: У Азербайджана не было другого выбора, кроме как провести антитеррористические мероприятия "Антитеррористические мероприятия, проведенные Азербайджаном, показали, что другого варианта нет. Некоторые из вопросов, согласованных в меморандуме (заявление от 10 ноября 2020 г.-ред.), Армения не выполнила".
В регионе
23 сентября 2023 г. 20:35
Глава МИД Турции: У Азербайджана не было другого выбора, кроме как провести антитеррористические мероприятия

"Азербайджан был вынужден провести антитеррористические мероприятия в Карабахе, не имея других вариантов решения проблемы, согласованных в меморандуме (заявление от 10 ноября 2020 года - ред.)".

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Проведение Азербайджаном антитеррористической операции свидетельствует о том, что у Баку не оставалось других вариантов решения проблемы. После заключения перемирия (в 2020 году - ред.), Арменией не были выполнены ряд обязательств. Азербайджан долгое время терпеливо ждал, в частности, открытия Зангезурского коридора", - отметил глава внешнеполитического ведомства Турции.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin XİN başçısı: "Azərbaycanın antiterror tədbirindən başqa variantı yox idi”

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