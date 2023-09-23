Глава МИД Турции: У Азербайджана не было другого выбора, кроме как провести антитеррористические мероприятия

"Антитеррористические мероприятия, проведенные Азербайджаном, показали, что другого варианта нет. Некоторые из вопросов, согласованных в меморандуме (заявление от 10 ноября 2020 г.-ред.), Армения не выполнила".

"Азербайджан был вынужден провести антитеррористические мероприятия в Карабахе, не имея других вариантов решения проблемы, согласованных в меморандуме (заявление от 10 ноября 2020 года - ред.)".

Как передает Report , об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Проведение Азербайджаном антитеррористической операции свидетельствует о том, что у Баку не оставалось других вариантов решения проблемы. После заключения перемирия (в 2020 году - ред.), Арменией не были выполнены ряд обязательств. Азербайджан долгое время терпеливо ждал, в частности, открытия Зангезурского коридора", - отметил глава внешнеполитического ведомства Турции.