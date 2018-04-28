Глава МИД Турции: США поддерживают террористов в Сирии

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ США поддерживают террористов YPG и других, хотя в 2016-ом году они взяли обязательство прекратить поддержку.

Как передает Report, об этом отвечая на вопрос журналистов на трехсторонней встрече по Сирии заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Дипломат отметил, что террористы должны покинуть территорию Сирии и вернуть захваченные земли гражданскому населению.

"Террористы заняли много территорий в Сирии, речь идет также о таких городах, как Африн, Манбидж и Идлиб. Они уже находятся среди гражданского населения. Поэтому мы должны быть очень осторожными во время антитеррористических операций, чтобы не пострадало гражданское население", - сказал Чавушоглу.