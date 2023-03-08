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Глава МИД Турции совершит визит в Иран

Глава МИД Турции совершит визит в Иран Глава МИД Турции Мовлют Чавушоглу скоро совершит визит в Иран.
В регионе
8 марта 2023 г. 13:41
Глава МИД Турции совершит визит в Иран

Глава МИД Турции Мовлют Чавушоглу совершит визит в Иран.

Как сообщает Report, об этом он заявил на пресс-конференции, которую он провел со своим иранским коллегой Хоссейн Амир Абдоллахианом в Анкаре.

По его словам, на сегодняшней встрече обсуждались двусторонние отношения: «Мы также обменялись мнениями о сотрудничестве в сфере энергетики и экономики, а также о совместных действиях в борьбе с терроризмом».

Чавушоглу сказал, что они также обсуждали ситуацию в Украине: «Я проинформировал своего коллегу о последней ситуации относительно зернового соглашения. Мы обсудили, какие усилия мы можем предпринять, чтобы положить конец войне».

Следует отметить, что министр иностранных дел Ирана находится с визитом в Турции.

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Версия на английском языке Turkish FM to visit Iran 
Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN başçısı İrana səfər edəcək

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