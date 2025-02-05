Глава МИД Турции: Скоро можно ожидать инициатив США по Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан до июня ожидает определенных инициатив по урегулированию конфликта в Украине, в том числе от США.

Глава МИД Турции Хакан Фидан до июня ожидает определенных инициатив по урегулированию конфликта в Украине, в том числе от США.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью агентству Anadolu.

"Мы можем ожидать, что инициатива [со стороны США] поступит в ближайшее время. Конечно, Трамп и [президент России Владимир] Путин должны встретиться, но прежде чем эта встреча состоится, безусловно, должна пройти большая работа, должны быть выработаны общие рамки соглашения на определенных принципах. Потребуется серьезный консенсус сторон", - сказал Фидан.

Он отметил, что стороны "еще не подошли к этапу проведения встреч".

"Думаю, к лету ситуация так или иначе прояснится. Ясность появится примерно к июню", - добавил Фидан.