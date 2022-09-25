Глава МИД Турции: Россия и Украина отдалились на пути к решению проблемы

Россия и Украина отдалились на пути к решению проблемы.

Россия и Украина отдалились на пути к решению проблемы.

Как передает Report , об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Глава внешнеполитического ведомства Турции подчеркнул, что официальная Анкара пытается положить конец российско-украинской войне. М.Чавушоглу отметил, что, несмотря на отход сторон от решения проблемы, турецкая сторона не теряет надежды.

Министр также заявил, что главная цель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - свести лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Для реализации этого политического процесса необходимо предпринять шаги по укреплению доверия. Мы сыграли важную роль в последнем обмене пленными", - добавил Мевлют Чавушоглу.