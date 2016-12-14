Глава МИД Турции: Режим Башара Асада и некоторые группировки препятствуют режиму прекращения огня в Алеппо

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ "Режим Башара Асада и некоторые группировки препятствуют режиму прекращения огня в Алеппо".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя события и нарушение режима прекращения огня в сирийском городе Алеппо.

Глава МИД отметил, что полная эвакуация мирных жителей не началась и в этом вопросе, есть задержки.

По его словам, МЧС Турции и Общество Красного креста готовы принять людей, которые будут выведены из Алеппо.

М.Чавушоглу подчеркнул, что позвонит министру иностранных дел России Сергею Лаврову и обсудит с ним сложившуюся ситуацию.

Отметим, что генсек ООН Пан Ги Мун призвал Сирию и ее союзников - Россию и Иран обеспечить безопасный коридор для гражданских лиц, бежавших из Алеппо, а также проявить гуманизм к заключенным.

В ходе выступления на заседании Совета безопасности по вопросу Алеппо Пан Ги Мун заявил, что в результате интенсивных боев в руках вооруженной оппозиции осталось всего пять процентов восточной части города.

Напомним, что в результате авиаударов России город Алеппо перешел под контроль режима Башара Асада. Во время этих операций погибли гражданские лица.

Помимо этого город Пальмира вновь перешел под контроль группировки ИГИЛ.