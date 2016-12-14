Глава МИД Турции: Режим Башара Асада и некоторые группировки препятствуют режиму прекращения огня в Алеппо

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ "Режим Башара Асада и некоторые группировки препятствуют режиму прекращения огня в Алеппо".
Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя события и нарушение режима прекращения огня в сирийском городе Алеппо.
Глава МИД отметил, что полная эвакуация мирных жителей не началась и в этом вопросе, есть задержки.
По его словам, МЧС Турции и Общество Красного креста готовы принять людей, которые будут выведены из Алеппо.
М.Чавушоглу подчеркнул, что позвонит министру иностранных дел России Сергею Лаврову и обсудит с ним сложившуюся ситуацию.
Отметим, что генсек ООН Пан Ги Мун призвал Сирию и ее союзников - Россию и Иран обеспечить безопасный коридор для гражданских лиц, бежавших из Алеппо, а также проявить гуманизм к заключенным.
В ходе выступления на заседании Совета безопасности по вопросу Алеппо Пан Ги Мун заявил, что в результате интенсивных боев в руках вооруженной оппозиции осталось всего пять процентов восточной части города.
Напомним, что в результате авиаударов России город Алеппо перешел под контроль режима Башара Асада. Во время этих операций погибли гражданские лица.
Помимо этого город Пальмира вновь перешел под контроль группировки ИГИЛ.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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