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Глава МИД Турции раскритиковал двойные стандарты ЕС по урегулированию в Газе

Глава МИД Турции раскритиковал двойные стандарты ЕС по урегулированию в Газе Глава МИД Турции Хакан Фидан подверг критике политику двойных стандартов, которую Евросоюз проводит в вопросе урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной.
В регионе
2 ноября 2023 г. 21:09
Глава МИД Турции раскритиковал двойные стандарты ЕС по урегулированию в Газе

Глава МИД Турции Хакан Фидан подверг критике политику двойных стандартов, которую Евросоюз проводит в вопросе урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он заявил на переговорах в Берлине.

"Если Евросоюз действительно хочет стать глобальным игроком, то должен относиться к расширению организации как к стратегической проблеме. Он также должен исходить из того, что воспрепятствование проведению в странах Евросоюза акций в поддержку Палестины является проявлением политики двойных стандартов", - сказал министр.

"Те, кто дает разрешения на совершение акций по осквернению нашего священного писания Корана под прикрытием свободы выражения мысли, создают преграды тем, кто желает выразить протест против варварских убийств мирного населения в Палестине. Это двойные стандарты, которые невозможно принять", - заявил Фидан.

Аналогичную позицию глава турецкого МИД высказал 30 октября на встрече в Анкаре с послами стран ЕС. На ней же он высказался за скорейшее прекращение огня как главное условие начала мирного процесса по урегулированию кризиса вокруг Газы.

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