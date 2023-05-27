Глава МИД Турции: Путь тюрка лежит через Средний коридор, Карабах и Зангезур

Путь тюрка лежит через Средний коридор, Карабах и Зангезур.

Путь тюрка лежит через Средний коридор, Карабах и Зангезур.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе выступления в Анталье.

По его словам, освобождение Карабаха стало стратегическим шагом для тюркского мира: "После этой победы уверенность тюркского мира в своих силах еще более возросла. После подписания Шушинской декларации наши отношения с Азербайджаном еще больше укрепились".

Чавушоглу сказал, что отношения между тюркскими государствами будут развиваться и впредь: "К нам присоединился и Северный Кипр".

Министр также подверг критике тех, кого беспокоит поддержка Азербайджана со стороны Турции: "Они хотят таким образом угодить Армении и Западу?!"