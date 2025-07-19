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Глава МИД Турции провел телефонный разговор с госсекретарем США

Глава МИД Турции провел телефонный разговор с госсекретарем США Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио.
В регионе
19 июля 2025 г. 06:09
Глава МИД Турции провел телефонный разговор с госсекретарем США

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио.

Как сообщает Report, об этом сообщили источники, близкие к Министерству иностранных дел Турции.

В ходе беседы была обсуждена ситуация на юге Сирии. Фидан подчеркнул важность скорейшего прекращения конфликта и обеспечения спокойствия в регионе, а также необходимость реализации достигнутых между сторонами договорённостей.

Министр отметил, что любые посягательства на территориальную целостность, единство и суверенитет Сирии подрывают усилия по обеспечению мира в регионе.

Хакан Фидан добавил, что террористическим организациям ни в коем случае не будет позволено воспользоваться ситуацией на юге Сирии.

Стороны также обсудили ситуацию в Газе и оценили прогресс, достигнутый в переговорах о перемирии.

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Версия на азербайджанском языке Fidan Rubio ilə Suriyadakı vəziyyəti müzakirə edib

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