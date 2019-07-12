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Глава МИД Турции прокомментировал поставки российских С-400

Глава МИД Турции прокомментировал поставки российских С-400
Турция и Россия находятся в тесной координации в связи с началом поставок зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в республику

Турция и Россия находятся в тесной координации в связи с началом поставок зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в республику.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре.

"В вопросе поставок С-400 каких-либо проблем нет. Мы находимся в тесном контакте с Россией. Процесс поставок продолжается", - подчеркнул глава МИД.

Он также заверил, что "процесс поставок будет и дальше продолжаться в нормальном режиме".

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