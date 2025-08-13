О нас

Глава МИД Турции призвал Саудовскую Аравию, Катар и Ирак поддержать Сирию

Глава МИД Турции призвал Саудовскую Аравию, Катар и Ирак поддержать Сирию Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал Саудовскую Аравию, Катар и Ирак поддержать Сирию.
В регионе
13 августа 2025 г. 14:08
Глава МИД Турции призвал Саудовскую Аравию, Катар и Ирак поддержать Сирию

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал Саудовскую Аравию, Катар и Ирак поддержать Сирию.

Как сообщает Report, с подобным призывом он выступил на совместной пресс-конференции со своим сирийским коллегой Асадом Хасаном Шейбани.

Глава МИД Турции подчеркнул, что безопасность и свобода жителей Сирии являются главным приоритетом:

"Мы должны добиться этого вместе со странами, с которыми сотрудничаем. Однако не все страны региона этого хотят. Необходимо продолжать сотрудничество для возрождения Сирии".

Шейбани в свою очередь отметил, что сохранение территориальной целостности и стабильности Сирии является залогом стабильности всего региона. Он поблагодарил правительство и народ Турции за поддержку.

Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN rəhbəri Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, İraq kimi ölkələrə Suriyaya dəstək üçün çağırış edib

