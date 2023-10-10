Глава МИД Турции призвал пригласить Северный Кипр на саммит ОЭС в Ташкенте

Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил уверенность в том, что Турецкая Республика Северного Кипра также будет приглашена на саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ташкенте.

Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил уверенность в том, что Турецкая Республика Северного Кипра также будет приглашена на саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ташкенте.

Как сообщает Report, об этом глава турецкой дипломатии заявил, выступая сегодня на 27-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Шуше.

Он напомнил, что Северный Кипр является одним из трех стран-наблюдателей в ОЭС. По его словам, наблюдателям необходимо разрешить участвовать во всех заседаниях и саммитах ОЭС.