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Глава МИД Турции призвал Пакистан и Иран воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации

Глава МИД Турции призвал Пакистан и Иран воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе телефонного разговора с пакистанским коллегой Джалилом Аббасом Джилани призвал Пакистан и Иран воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации.
В регионе
18 января 2024 г. 15:10
Глава МИД Турции призвал Пакистан и Иран воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе телефонного разговора с пакистанским коллегой Джалилом Аббасом Джилани призвал Пакистан и Иран воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Фидан также провел телефонный разговор с иранским коллегой Хусейном Амиром Абдуллахианом.

"Призываем дружественные и братские Иран, Ирак и Пакистан обеспечить спокойствие, проявив сдержанность и благоразумие", - сообщает агентство Anadolu со ссылкой на сообщение МИД Турции.

Во внешнеполитическом ведомстве Ирана сообщили о том, что Хусейн Амир Абдуллахиан заявил о том, что совместная и решительная борьба с террористическими группировками является важной задачей для всех стран региона.

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Версия на английском языке Turkish Foreign Minister calls on Pakistan, Iran to refrain from further escalation

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