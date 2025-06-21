Глава МИД Турции призвал мировую общественность помочь в прекращении противостояния в Судане

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал мировую общественность предпринять шаги для прекращения противостояния в Судане, продолжающееся более трех лет.
Как сообщает Report, об этом Фидан сказал на 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), проходящей в Стамбуле.
Фидан отметил, что благодаря совместным усилиям Сирия сегодня возвращается к жизни. Министр выразил удовлетворение возвращением Сирии в ОИС: "Мы должны продолжать оказывать поддержку, включая смягчение санкций против Сирии. В целом, мы осуждаем все призывы, пропагандирующие дискриминацию в регионе".