Глава МИД Турции призвал мировую общественность помочь в прекращении противостояния в Судане

13:07 Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал международную общественность предпринять шаги для прекращения противостояния в Судане, которое продолжается более трех лет.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал мировую общественность предпринять шаги для прекращения противостояния в Судане, продолжающееся более трех лет.

Как сообщает Report, об этом Фидан сказал на 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), проходящей в Стамбуле.

Фидан отметил, что благодаря совместным усилиям Сирия сегодня возвращается к жизни. Министр выразил удовлетворение возвращением Сирии в ОИС: "Мы должны продолжать оказывать поддержку, включая смягчение санкций против Сирии. В целом, мы осуждаем все призывы, пропагандирующие дискриминацию в регионе".