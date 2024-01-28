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Глава МИД Турции принял заместителя госсекретаря США

Глава МИД Турции принял заместителя госсекретаря США Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял находящуюся с визитом в стране заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Викторию Нуланд.
В регионе
28 января 2024 г. 19:27
Глава МИД Турции принял заместителя госсекретаря США

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял находящуюся с визитом в стране заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Викторию Нуланд.

Как передает Report, об этом сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Согласно информации, Нуланд прибыла в Анкару для участия в заседании Стратегического механизма Турция-США.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о событиях на Ближнем Востоке и в Африке. В рамках всесторонних консультаций, которые состоятся во время заседания Стратегического механизма, будут обсуждены региональные и международные вопросы, а также турецко-американские отношения.

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Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan ABŞ Dövlət katibinin müavinini qəbul edib

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