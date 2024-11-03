Глава МИД Турции предупредил об эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Агрессивные действия Израиля в регионе после президентских выборов в США могут стать интенсивнее. Если он предпримет попытки уничтожить ядерный потенциал Ирана, возрастет вероятность распространения конфликта на другие страны.

Агрессивные действия Израиля в регионе после президентских выборов в США могут стать интенсивнее. Если он предпримет попытки уничтожить ядерный потенциал Ирана, возрастет вероятность распространения конфликта на другие страны.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью газете Hurriyet.

По его словам, главная цель Израиля - изгнать палестинцев из Газы в Египет и с Западного берега в Иорданию.

"Такой сценарий ввергнет регион в еще большую нестабильность. Израиль может не ограничиться военными ответами после выборов в США. Нетаньяху может предпринять шаги по ликвидации ядерного потенциала Ирана. Если это произойдет, возрастет вероятность распространения конфликта на другие страны", - сказал министр.

По словам Фидана, Израиль продолжает выдвигать новые условия на переговорах с палестинским движением ХАМАС.

"Это демонстрирует, что он использует переговоры, чтобы выиграть время для достижения своих военных целей. Мы с самого начала решительно поддерживали прекращение огня, но говорили сторонам, что Нетаньяху затягивает переговоры, чтобы выиграть время", - заявил глава ведомства.