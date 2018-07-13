Глава МИД Турции поздравил Николу Пашиняна

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Глава МИД Турции Мевлут Чавушоглу поздравил Николу Пашиняна в связи избранием его на пост премьер-министра Армении. Как сообщает Report, об этом сообщил сам Пашинян.

Он завил, что между ним и Чавушоглу состоялась короткая беседа в рамках саммита НАТО в Брюсселе.

По словам премьер-министра, когда они сидели в зале делегаций, Чавушоглу быстро прошел мимо них, и через несколько минут вернулся, сначала подошел к министру иностранных дел Армении Зограбу Мнацаканяну, с которым знаком со времен совместной работы в Совете Европы.

«Он познакомился со мной и сказал, что они следили за армянскими процессами и хорошо осведомлены, а затем поздравил меня с избранием на пост премьер-министра. Других контактов не было», - сказал премьер-министр.