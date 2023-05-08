О нас

Глава МИД Турции: Последние пять лет мы пишем историю внешней политики

Глава МИД Турции: Последние пять лет мы пишем историю внешней политики Последние пять лет мы пишем историю внешней политики.
В регионе
8 мая 2023 г. 14:02
Глава МИД Турции: Последние пять лет мы пишем историю внешней политики

Последние пять лет мы пишем историю внешней политики.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал в интервью Lider haber.

Он отметил, что доказательством этому служит позиция Турции по войне в Украине: "Мы прилагаем усилия для устранения столкновений в нашем регионе. Уже все начали понимать роль Турции в мире. В связи с этим сейчас по сравнению с предыдущими годами меньше вмешательства извне в президентские выборы".

По словам М.Чавушоглу, еще одной причиной сокращения попыток постороннего вмешательства во внутреннюю политику Турции является неэффективность этих попыток.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Cavusoglu: ‘Türkiye has been making history in foreign policy for five years’
Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN başçısı: “Son 5 ildə xarici siyasətdə tarix yazırıq”

Другие новости из категории

Песков: Очный Бессмертный полк отменен из-за действий государства-спонсора терроризма
Песков: Очный "Бессмертный полк" отменен из-за действий государства-спонсора терроризма
8 мая 2023 г. 14:01
Досрочные выборы президента Узбекистана назначены на 9 июля
Досрочные выборы президента Узбекистана назначены на 9 июля
8 мая 2023 г. 13:57
Эрдоган: Современное образование - одна из основ концепции Столетие Турции
Эрдоган: Современное образование - одна из основ концепции "Столетие Турции"
8 мая 2023 г. 13:54
Никол Пашинян едет с рабочим визитом в Москву
Никол Пашинян едет с рабочим визитом в Москву
8 мая 2023 г. 13:42
По всей Украине объявлена воздушная тревога
По всей Украине объявлена воздушная тревога
8 мая 2023 г. 13:22
Мустафа Шентоп: Они хотят ослабить Турцию
Мустафа Шентоп: Они хотят ослабить Турцию
8 мая 2023 г. 13:01
Чавушоглу: Турция не присоединится к санкциям США и ЕС против России
Чавушоглу: Турция не присоединится к санкциям США и ЕС против России
8 мая 2023 г. 12:51
В Астрахани пройдет Международный форум Каспий 2023: пути устойчивого развития
В Астрахани пройдет Международный форум "Каспий 2023: пути устойчивого развития"
8 мая 2023 г. 12:41
Мевлют Чавушоглу: Ситуация на Южном Кавказе остается напряженной из-за неискренности Армении
Мевлют Чавушоглу: Ситуация на Южном Кавказе остается напряженной из-за неискренности Армении
8 мая 2023 г. 11:54
ГУР Украины: Представители оккупационных администраций покидают Крым
ГУР Украины: Представители оккупационных администраций покидают Крым
8 мая 2023 г. 11:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi