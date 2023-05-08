Глава МИД Турции: Последние пять лет мы пишем историю внешней политики

Последние пять лет мы пишем историю внешней политики.

Последние пять лет мы пишем историю внешней политики.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал в интервью Lider haber.

Он отметил, что доказательством этому служит позиция Турции по войне в Украине: "Мы прилагаем усилия для устранения столкновений в нашем регионе. Уже все начали понимать роль Турции в мире. В связи с этим сейчас по сравнению с предыдущими годами меньше вмешательства извне в президентские выборы".

По словам М.Чавушоглу, еще одной причиной сокращения попыток постороннего вмешательства во внутреннюю политику Турции является неэффективность этих попыток.