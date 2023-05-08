Глава МИД Турции: Последние пять лет мы пишем историю внешней политики

Последние пять лет мы пишем историю внешней политики.
Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал в интервью Lider haber.
Он отметил, что доказательством этому служит позиция Турции по войне в Украине: "Мы прилагаем усилия для устранения столкновений в нашем регионе. Уже все начали понимать роль Турции в мире. В связи с этим сейчас по сравнению с предыдущими годами меньше вмешательства извне в президентские выборы".
По словам М.Чавушоглу, еще одной причиной сокращения попыток постороннего вмешательства во внутреннюю политику Турции является неэффективность этих попыток.