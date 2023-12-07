Глава МИД Турции посетит с визитом США

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 8 декабря посетит столицу США Вашингтон.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 8 декабря посетит столицу США Вашингтон.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба турецкого внешнеполитического издания.

"На состоявшемся 11 ноября чрезвычайном совместном саммите Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств министрам иностранных дел Турции, Палестины, Саудовской Аравии, Индонезии, Египта, Иордании, Катара и Нигерии было поручено выдвинуть международные инициативы по прекращению войны и установлению постоянного мира в Газе. Наш министр посетит Вашингтон 8 декабря 2023 года для проведения контактов в рамках этих совместных дипломатических усилий", - отмечается в сообщении МИД.