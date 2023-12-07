О нас

Глава МИД Турции посетит с визитом США

Глава МИД Турции посетит с визитом США Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 8 декабря посетит столицу США Вашингтон.
В регионе
7 декабря 2023 г. 21:45
Глава МИД Турции посетит с визитом США

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 8 декабря посетит столицу США Вашингтон.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба турецкого внешнеполитического издания.

"На состоявшемся 11 ноября чрезвычайном совместном саммите Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств министрам иностранных дел Турции, Палестины, Саудовской Аравии, Индонезии, Египта, Иордании, Катара и Нигерии было поручено выдвинуть международные инициативы по прекращению войны и установлению постоянного мира в Газе. Наш министр посетит Вашингтон 8 декабря 2023 года для проведения контактов в рамках этих совместных дипломатических усилий", - отмечается в сообщении МИД.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin XİN başçısı ABŞ-yə səfər edəcək

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял участие в Форуме Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности"
7 декабря 2023 г. 19:59
Житель Лерикского района подорвался на мине в Шуше
Житель Лерикского района подорвался на мине в Шуше
7 декабря 2023 г. 14:15
В Азербайджане 7 февраля 2024 года будет нерабочим днем
В Азербайджане 7 февраля 2024 года будет нерабочим днем
7 декабря 2023 г. 13:01
Президент Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря США
Президент Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря США
6 декабря 2023 г. 20:35
Президент Ильхам Алиев раскрыл причины своего отказа от поездки в Гранаду
Президент Ильхам Алиев раскрыл причины своего отказа от поездки в Гранаду
6 декабря 2023 г. 14:48
Ильхам Алиев: Армения выражает готовность принять пять известных принципов
Ильхам Алиев: Армения выражает готовность принять пять известных принципов
6 декабря 2023 г. 13:13
Президент Ильхам Алиев рассказал об условиях, созданных для армянских жителей в Карабахе
Президент Ильхам Алиев рассказал об условиях, созданных для армянских жителей в Карабахе
6 декабря 2023 г. 12:17
Президент Азербайджана: Мы уже установили в регионе мир
Президент Азербайджана: Мы уже установили в регионе мир
6 декабря 2023 г. 11:59
Президент: В результате антитеррористических мероприятий не было потерь среди мирного населения
Президент: В результате антитеррористических мероприятий не было потерь среди мирного населения
6 декабря 2023 г. 11:37
Президент Азербайджана: Мы надеялись, что сможем установить контакты с представителями карабахских армян
Президент Азербайджана: Мы надеялись, что сможем установить контакты с представителями карабахских армян
6 декабря 2023 г. 11:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi