Главы МИД Турции и России обсудят ситуацию на Южном Кавказе на встрече в Москве

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Россию 31 августа - 1 сентября.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Россию 31 августа - 1 сентября.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

"С 31 августа по 1 сентября министр иностранных дел Турецкой Республики посетит Москву с рабочим визитом с целью проведения переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня. Министры обсудят ситуацию в регионе, в частности, в Украине, Сирии, Ливии, Южном Кавказе и проанализируют состояние двустороннего российско-турецкого сотрудничества, в том числе в контексте реализации стратегических проектов в энергетической сфере. Также главы министерств иностранных дел России и Турции проработают график двусторонних контактов на высшем и высоком уровне", - сказала Захарова.