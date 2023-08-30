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Главы МИД Турции и России обсудят ситуацию на Южном Кавказе на встрече в Москве

Главы МИД Турции и России обсудят ситуацию на Южном Кавказе на встрече в Москве Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Россию 31 августа - 1 сентября.
В регионе
30 августа 2023 г. 13:15
Главы МИД Турции и России обсудят ситуацию на Южном Кавказе на встрече в Москве

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Россию 31 августа - 1 сентября.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

"С 31 августа по 1 сентября министр иностранных дел Турецкой Республики посетит Москву с рабочим визитом с целью проведения переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня. Министры обсудят ситуацию в регионе, в частности, в Украине, Сирии, Ливии, Южном Кавказе и проанализируют состояние двустороннего российско-турецкого сотрудничества, в том числе в контексте реализации стратегических проектов в энергетической сфере. Также главы министерств иностранных дел России и Турции проработают график двусторонних контактов на высшем и высоком уровне", - сказала Захарова.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: "Sergey Lavrov və Hakan Fidan sabah Cənubi Qafqazı müzakirə edəcək"

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