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    Глава МИД Турции посетил Иран

    Из Тегерана министр отбыл в Индию

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 18 августа отбыл с однодневным визитом в Иран.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, из Тегерана министр отбыл в Индию.

    Отмечается, что на встречах в Иране М.Чавушоглу коснулся сирийской проблемы и ряда региональных вопросов.

    Напомним, что иранское агентство Fars распространило информацию об ожидаемом на будущей неделе визите президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Тегеран. 

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