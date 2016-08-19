Глава МИД Турции посетил Иран

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 18 августа отбыл с однодневным визитом в Иран.
Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, из Тегерана министр отбыл в Индию.
Отмечается, что на встречах в Иране М.Чавушоглу коснулся сирийской проблемы и ряда региональных вопросов.
Напомним, что иранское агентство Fars распространило информацию об ожидаемом на будущей неделе визите президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Тегеран.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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