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Глава МИД Турции почтил память жертв трагедии в Сребренице

Глава МИД Турции почтил память жертв трагедии в Сребренице Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с трагедией в Сребренице.
В регионе
11 июля 2022 г. 11:41
Глава МИД Турции почтил память жертв трагедии в Сребренице
Мевлют Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с трагедией в Сребренице.

Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"В 27-ю годовщину геноцида в Сребренице, который является черным пятном в истории человечества, мы чтим память наших боснийских братьев. Мы не забыли! Мы не забудем!", - написал он.

Во время гражданской войны в бывшей Югославии в 1991-1995 годах сербская армия в июле 1995 года убила не менее 8300 боснийских мусульман в городе Сребреница. Это событие вошло в историю как "Сребреницкая трагедия".

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Версия на английском языке Turkish Foreign Minister commemorates tragedy of Srebrenica
Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN başçısı Srebrenitsa faciəsini yad edib

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