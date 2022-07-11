Глава МИД Турции почтил память жертв трагедии в Сребренице

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с трагедией в Сребренице.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с трагедией в Сребренице.

Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"В 27-ю годовщину геноцида в Сребренице, который является черным пятном в истории человечества, мы чтим память наших боснийских братьев. Мы не забыли! Мы не забудем!", - написал он.

Во время гражданской войны в бывшей Югославии в 1991-1995 годах сербская армия в июле 1995 года убила не менее 8300 боснийских мусульман в городе Сребреница. Это событие вошло в историю как "Сребреницкая трагедия".