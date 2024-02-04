Глава МИД Турции ожидает, что к 10 февраля Конгресс примет решение по F-16

Глава МИД Турции Хакан Фидан ожидает к 10 февраля от Конгресса США решения по вопросу продажи Анкаре истребителей F-16.

Глава МИД Турции Хакан Фидан ожидает к 10 февраля от Конгресса США решения по вопросу продажи Анкаре истребителей F-16.

Как передает Report , об этом он заявил в эфире телеканала A-haber.

"Как только мы одобрили в парламенте шведский закон (протокол о вступлении Швеции в НАТО), президент США Джо Байден направил в Конгресс письмо. Сразу после подписания этого закона нашим президентом документ был передан той стороне, и об этом было сообщено Конгрессу. Процесс далее идет следующим образом: после подачи в Конгресс документов (о сделке с Турцией) есть двухнедельный период ожидания. Так что уверен, что по истечении двух недель, то есть к следующей субботе, процесс завершится", - сказал Фидан, имея в виду, что американские законодатели примут решение по сделке по F-16 для Турции.