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Глава МИД Турции ожидает, что к 10 февраля Конгресс примет решение по F-16

Глава МИД Турции ожидает, что к 10 февраля Конгресс примет решение по F-16 Глава МИД Турции Хакан Фидан ожидает к 10 февраля от Конгресса США решения по вопросу продажи Анкаре истребителей F-16.
В регионе
4 февраля 2024 г. 23:23
Глава МИД Турции ожидает, что к 10 февраля Конгресс примет решение по F-16

Глава МИД Турции Хакан Фидан ожидает к 10 февраля от Конгресса США решения по вопросу продажи Анкаре истребителей F-16.

Как передает Report, об этом он заявил в эфире телеканала A-haber.

"Как только мы одобрили в парламенте шведский закон (протокол о вступлении Швеции в НАТО), президент США Джо Байден направил в Конгресс письмо. Сразу после подписания этого закона нашим президентом документ был передан той стороне, и об этом было сообщено Конгрессу. Процесс далее идет следующим образом: после подачи в Конгресс документов (о сделке с Турцией) есть двухнедельный период ожидания. Так что уверен, что по истечении двух недель, то есть к следующей субботе, процесс завершится", - сказал Фидан, имея в виду, что американские законодатели примут решение по сделке по F-16 для Турции.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin XİN rəhbəri ABŞ-nin fevralın 10-dək F-16 ilə bağlı qərar verəcəyini gözləyir

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