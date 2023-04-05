Глава МИД Турции: Ожидаем от Швеции реальных шагов для вступления в НАТО

Турция ожидает от Швеции реальных шагов для вступления в НАТО.

Турция ожидает от Швеции реальных шагов для вступления в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе брифинга на полях заседания глав МИД стран НАТО в среду в Брюсселе.

Он отметил, что террористы РКК и их пособники все еще орудуют в скандинавской стране: "В Швеции имеют место пропаганда и сбор средств на нужды террористов. Анкара ожидает от Стокгольма реальных шагов по выдаче боевиков", - подчеркнул он.

По его словам, позиция Турции предельно четкая.

"Турция всегда выступала в поддержку политики открытых дверей НАТО. Однако Швеции нужно предпринять больше действий в вопросе борьбы с преступностью", - подчернклу он.