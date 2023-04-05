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Глава МИД Турции: Ожидаем от Швеции реальных шагов для вступления в НАТО

Глава МИД Турции: Ожидаем от Швеции реальных шагов для вступления в НАТО Турция ожидает от Швеции реальных шагов для вступления в НАТО.
В регионе
5 апреля 2023 г. 15:28
Глава МИД Турции: Ожидаем от Швеции реальных шагов для вступления в НАТО

Турция ожидает от Швеции реальных шагов для вступления в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе брифинга на полях заседания глав МИД стран НАТО в среду в Брюсселе.

Он отметил, что террористы РКК и их пособники все еще орудуют в скандинавской стране: "В Швеции имеют место пропаганда и сбор средств на нужды террористов. Анкара ожидает от Стокгольма реальных шагов по выдаче боевиков", - подчеркнул он.

По его словам, позиция Турции предельно четкая.

"Турция всегда выступала в поддержку политики открытых дверей НАТО. Однако Швеции нужно предпринять больше действий в вопросе борьбы с преступностью", - подчернклу он.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin XİN başçısı: “İsveçin NATO-ya üzvlük üçün atdığı addımlar kifayət deyil”

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