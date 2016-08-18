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    Глава МИД Турции отправился с официальным визитом в Индию

    В ходе визита он проведет встречу со своей индийской коллегой и другими официальными лицами

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отправился с официальным визитом в Индию.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт МИД Турции, в ходе визита М.Чавушоглу проведет встречу со своей индийской коллегой Сушмой Сварадж и другими официальными лицами.

    В ходе визита будут подписаны соглашения, охватывающие различные сферы двустороннего сотрудничества, а также будет проведен обмен мнениями вокруг мировых и региональных вопросов.

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