Глава МИД Турции отправился с официальным визитом в Индию

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отправился с официальным визитом в Индию.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт МИД Турции, в ходе визита М.Чавушоглу проведет встречу со своей индийской коллегой Сушмой Сварадж и другими официальными лицами.

В ходе визита будут подписаны соглашения, охватывающие различные сферы двустороннего сотрудничества, а также будет проведен обмен мнениями вокруг мировых и региональных вопросов.