Глава МИД Турции осудил акцию с сожжением Корана в Швеции

Глава МИД Турции Хакан Фидан осудил акцию с сожжением Корана в Швеции.

Глава МИД Турции Хакан Фидан осудил акцию с сожжением Корана в Швеции.

Как передает Report , об этом министр написал в своем Twitter.

"Я осуждаю этот подлый поступок, совершенный в Швеции против нашей священной книги, священного Корана, в первый день праздника Курбан-байрам. Недопустимо, чтобы под предлогом реализации свободы слова допускались такие антиисламские действия", - отметил он.

Фидан также указал, что "закрывать глаза на такие гнусные деяния означает быть соучастником преступления".

Глава Минюста Турции Йылмаз Тунч в свою очередь назвал акцию скандальной и заслуживающей проклятия. "Это скандал, что шведская полиция разрешила сжечь священный Коран перед мечетью в Стокгольме. Оскорбление святынь не может рассматриваться как часть свободы мысли и слова. Никакой суд ни в одном демократическом правовом государстве не может узаконить это и обосновать. Допустить такое действие, заслуживающее проклятия, - это открытая атака на нашу веру", - подчеркнул он.

Тунч также напомнил, что акция с сожжением Корана прошла незадолго до июльского саммита НАТО. "Власти Швеции, которые хотят быть союзниками Турции, должны положить конец череде беззаконий и провокаций в своей стране и принять необходимые меры, особенно перед саммитом НАТО", - сообщил министр. Анкара до сих пор не одобрила протокол Стокгольма о его вступлении в НАТО.