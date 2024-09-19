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Глава МИД Турции объяснил интерес страны к БРИКС отсутствием перспектив на членство в ЕС

Глава МИД Турции объяснил интерес страны к БРИКС отсутствием перспектив на членство в ЕС ЕС не позволил Турции войти в состав союза, поэтому Анкара ведет сотрудничество с межгосударственным объединением БРИКС.
В регионе
19 сентября 2024 г. 14:06
Глава МИД Турции объяснил интерес страны к БРИКС отсутствием перспектив на членство в ЕС

ЕС не позволил Турции войти в состав союза, поэтому Анкара ведет сотрудничество с межгосударственным объединением БРИКС.

Как передает Report, об этом заявил в эфире агентства Anadolu глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Если экономическая интеграция Турции с ЕС привела бы к ее членству, Турция, возможно, не изучала бы других возможностей вроде БРИКС", - сказал министр.

По его словам, руководители ЕС действовали в отношении Турции так, словно Евросоюз возглавляли сторонники ультраправых партий, и в случае их действительного прихода к власти для Анкары ничего не изменится.

"Мы в условиях текущей международной диверсификации, конечно, рассматриваем различные варианты для торгово-экономического сотрудничества. БРИКС сейчас - это платформа, но она не в полной мере институционализирована. Другими словами, к примеру, у ЕС существует интегрированная и общая валюта, методы финансирования, модели, инвестиционные программы, критерии, инфраструктура и так далее. У БРИКС пока эти вопросы еще решены не в полной мере. Когда войдем в БРИКС, тогда посмотрим, как все будет развиваться. Мы к этому стремимся", - сказал Фидан.

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Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan Türkiyənin BRİCS-ə marağını Aİ-yə üzvlük perspektivinin olmaması ilə izah edib

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