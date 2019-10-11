​Глава МИД Турции обвинил НАТО в двойных стандартах

"Антитеррористическая операция "Источник мира" ("Barış pınarı") преследует цель положить конец террору, угрожающему юго-востоку НАТО".

Как передает Report со ссылкой на Hurriyet, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил прессе по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Он сказал, что проинформировал генсека об антитеррористической операции "Источник мира".

В свою очередь генсек отметил, что НАТО поддерживает Турцию в защите южных границ: "НАТО и Турция действуют сообща. За последние годы Турция вложила в военные институты более 5 млн долларов. Ни один из членов НАТО не подвергается атакам со Среднего Востока, как Турция. ИГ общий враг и все еще опасен. В вопросе YPG в НАТО нет общего мнения".

М.Чавушоглу добавил, что общеизвестно, что террористические PKK и YPG - одно и то же: "Все говорят о справедливости беспокойства Турции. У вас могут создать предубеждение. Это не моя проблема, это ваше двуличие. Турция полностью изучила тему обсуждения. НАТО принимает планы для защиты своих союзников. Подтвердил также план защиты Турции, а потом 8 стран несправедливо его заблокировали. В том отчете речь шла и о PKK/YPG".

Отметим, что Йенс Столтенберг посетил Турцию 11 октября. Запланирована его встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Генсек подчеркнул, что с нетерпением ждет встречи с турецким лидером.