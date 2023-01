Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в рамках визита в Бразилию для участия в инаугурации избранного президента этой страны провел встречу с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.

Как сообщает Report , об этом глава турецкого внешнеполитического ведомства написал в Twitter.

По его словам, в ходе встречи были обсуждены вопрос расширения НАТО и ситуация в Сирии.

"Передали приветствия нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана президенту Германии Франк-Вальтеру Штайнмайеру. Мы обсудили Сирию и расширение НАТО", - говорится в сообщении.