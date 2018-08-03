Глава МИД Турции обсудил с госсекретарем США экстрадицию Гюлена

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел встречу с госсекретарем США Майком Помпео на полях министерской встречи АСЕАН в Сингапуре, сообщает Report со ссылкой на "Анадолу".

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию в Сирии, темы экстрадиции главаря террористического течения FETÖ Фетхуллаха Гюлена, передачи Турции самолетов пятого поколения F-35, а также вопрос суда над американским пастором Эндрю Брансоном.

Напомним, что за последние 15 дней М.Чавушоглу и М.Помпео провели четыре телефонных разговора.

Отметим, что решение о встрече глав дипломатий в Сингапуре было согласовано еще до введения США санкций в отношении глав Минюста и МВД Турции.

Ранее США ввели санкции в отношении двух турецких министров в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона, который находится в заключении в Турции с октября 2016 года.