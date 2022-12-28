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Глава МИД Турции обсудил с генсеком ООН ситуацию в Украине и гуманитарную помощь Сирии

Глава МИД Турции обсудил с генсеком ООН ситуацию в Украине и гуманитарную помощь Сирии Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу обсудил в среду в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем реализацию зерновой сделки, ситуацию в Украине и вопросы оказания гуманитарной помощи Сирии.
В регионе
28 декабря 2022 г. 23:41
Глава МИД Турции обсудил с генсеком ООН ситуацию в Украине и гуманитарную помощь Сирии

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу обсудил в среду в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем реализацию зерновой сделки, ситуацию в Украине и вопросы оказания гуманитарной помощи Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД Турции, опубликованном по итогам состоявшегося разговора.

"Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел 28 декабря телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Обсуждались ситуация в Афганистане, в Украине, в том числе реализация зерновой сделки, вопрсы оказания трансграничной гуманитарной помощи Сирии", - говорится в сообщении.

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