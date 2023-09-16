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Глава МИД Турции обсудил проблему беженцев с верховным комиссаром ООН

Глава МИД Турции обсудил проблему беженцев с верховным комиссаром ООН Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди проблему беженцев и борьбы с нелегальной миграцией.
В регионе
16 сентября 2023 г. 00:42
Глава МИД Турции обсудил проблему беженцев с верховным комиссаром ООН

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди проблему беженцев и борьбы с нелегальной миграцией.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, Гранди прибыл в Турцию 14 сентября с трехдневным визитом, в ходе которого он планирует провести переговоры с высокопоставленными представителями руководства республики. На встрече с Фиданом помимо Гранди присутствовали также руководители миссии ООН в Анкаре, от турецкой стороны вместе с министром вопросы беженцев обсуждали руководители соответствующих департаментов МИД.

Турция предпринимает шаги, чтобы постепенно вернуть проживающих на ее территории сирийских беженцев на родину. Всего с начала кризиса в Сирии в Турцию прибыло более 3,5 млн сирийцев. Часть из них уже переселилась в северные области Сирии.

Кроме того, остается острым вопрос с нелегальной миграцией в Средиземном море. Турция призывает международное сообщество принимать более интенсивные меры для решения этой проблемы.

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