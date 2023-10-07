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Глава МИД Турции обсудил палестино-израильское урегулирование с коллегами из региона

Глава МИД Турции обсудил палестино-израильское урегулирование с коллегами из региона Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с коллегами из Египта, Ирана, Катара, Палестины и Саудовской Аравии для обсуждения вопросов деэскалации палестино-израильского конфликта.
В регионе
7 октября 2023 г. 21:05
Глава МИД Турции обсудил палестино-израильское урегулирование с коллегами из региона

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с коллегами из Египта, Ирана, Катара, Палестины и Саудовской Аравии для обсуждения вопросов деэскалации палестино-израильского конфликта.

Как передает Report, об этом сообщили журналистам в турецком МИД, не уточнив деталей.

МИД Турции ранее в субботу распространил заявление, в котором выразил серьезную обеспокоенность в связи с насилием и напряженностью в Израиле и Палестине и заявил о готовности внести свой вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта. В Анкаре также призвали стороны отказаться от применения силы.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin XİN rəhbəri həmkarları ilə Fələstin-İsrail məsələsini müzakirə edib

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