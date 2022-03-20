Чавушоглу : Есть сближение по критическим вопросам на переговорах РФ-Украина

Есть сближение позиций по важным пунктам в мирных переговорах между Украиной и Россией, однако решающим может стать непосредственная встреча лидеров двух стран.

Есть сближение позиций по важным пунктам в мирных переговорах между Украиной и Россией, однако решающим может стать непосредственная встреча лидеров двух стран.

Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet , об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам своих визитов в Россию и Украину.

"Есть сближение позиций обеих сторон по важным вопросам, критическим вопросам. В частности, мы видим, что они почти сразу договорились по первым четырем пунктам. Решение по некоторым вопросам должно приниматься на уровне лидеров двух стран", - заявил глава внешнеполитического ведомства Турции.

По мнению Чавушоглу, если стороны не отступят от своих нынешних позиций, есть надежда на прекращение огня. "Между лидерами двух стран есть открытые каналы, это уже известно", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о возможности трехстороннего саммита с участием и президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Чавушоглу заявил, что такое предложение было, но это зависит исключительно от желания договаривающихся сторон. Так было и во время встречи в Анталье между главами МИД России и Украины.

Турция в свою очередь готова стать местом встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. "Но это может быть и любая другая страна, другое место, для нас самое главное, чтобы такая встреча состоялась", подчеркнул он.

Ранее в офисе президента Украины заявили, что позиция Российской Федерации на переговорах смягчилась, однако Украина "настроена бороться до конца своих сил".

Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что приоритеты Украины понятны - это завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности.