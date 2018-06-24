Глава МИД Турции назвал проходящие выборы самыми критическими в истории страны

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал проходящие президентские и парламентские выборы в стране самыми критическими.

«Это самые критические выборы в истории Турции. Страна переживает один из непростых периодов своего развития. Меняется форма государственного правления. Надеюсь, сегодняшнее голосование станет залогом дальнейшего развития республики», - сказал Чавушоглу, передает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

Чавушоглу также выразил мнение, что выборы 24 июня "внесут вклад в демократическое развитие Турции".

В Турции сегодня, 24 июня, проходит голосование на президентских выборах и выборах в парламент 27-го созыва.

На досрочных выборах в целом проголосуют 56 миллионов 322 тысячи 632 избирателя. Избирательные участки начали работу в 81 провинции в 08:00 по местному времени.

В президентской гонке принимают участие шесть кандидатов: действующий президент Тайип Эрдоган, Мухаррем Индже от основной оппозиционной Народно-республиканской партии, Мерал Акшенер от оппозиционной "Хорошей партии", Темель Карамоллаоглу от Партии благополучия, Догу Перинчек от партии "Родина" и Селахаттин Демирташ от курдской Партии демократии народов.