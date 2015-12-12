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    ​Глава МИД Турции: наше терпение не безгранично

    Турция призывает Россию к спокойствию

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Турция призывает Россию к спокойствию.

    Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Мевлут Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.

    Он отметил, что терпение турецкой стороны не безгранично: «Россия после инцидента с самолетом хочет использовать любую возможность. Но наше терпение не безгранично».

    Чавушоглу также добавил, что турецкие военные появились на территории Ирака из-за того, что увеличился риск безопасности для страны.

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