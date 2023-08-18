Глава МИД Турции намерен обсудить с Лавровым зерновую сделку

Власти Турции обсуждают три сценария развития ситуации вокруг "зерновой сделки", реализация которой была приостановлена 17 июля. Итоги проработки вопроса глава МИД страны Хакан Фидан планирует обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым и министром ин

Власти Турции обсуждают три сценария развития ситуации вокруг "зерновой сделки", реализация которой была приостановлена 17 июля. Итоги проработки вопроса глава МИД страны Хакан Фидан планирует обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Далее по данному вопросу может состояться встреча президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает проправительственная газета Yeni Şafak.

Согласно первому сценарию, выход из сложившейся ситуации не будет найден, что приведет к "обострению [продовольственного] кризиса", который не отвечает интересам России, Украины и США. В таком случае каналы диалога между сторонами будут полностью закрыты, "вырастет военная напряженность". Второй сценарий предусматривает "односторонние действия и создание альтернативных маршрутов на основе двусторонних соглашений", в частности поставок сельхозпродукции Украины через Дунай или наземным путем в Европу. По третьему сценарию зерновой коридор возобновит функционирование в прежнем формате после того, как "будут устранены некоторые озабоченности России". Как пишет газета, это "единственная опция, от которой выиграют все стороны и которая позволит предотвратить глобальный продовольственный кризис".