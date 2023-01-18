Глава МИД Турции находится в США

Министр иностранных дел Турции Мовлют Чавушоглу находится с визитом в США.
Как передает Report, об этом написал в Twitter турецкий министр.
"II Стратегический механизм Турция-США. Мы находимся в США, чтобы провести министерскую встречу, встретиться с нашими гражданами и установить контакты", - отметил Чавушоглу.
В рамках визита ожидается, что он встретится с госсекретарем США Энтони Блинкином.
— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu)
#Türkiye- #ABDStratejik Mekanizması II. Bakanlar Toplantısını gerçekleştirmek, vatandaşlarımızla buluşmak ve temaslarda bulunmak üzere #ABD’deyiz.
In
#USAto realize the 2nd Ministerial Meeting of Türkiye-USA Strategic Mechanism, meet our citizens & hold bilaterals. pic.twitter.com/juaz0wQHPw January 18, 2023