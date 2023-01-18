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Глава МИД Турции находится в США

Глава МИД Турции находится в США Министр иностранных дел Турции Мовлют Чавушоглу находится с визитом в США.
В регионе
18 января 2023 г. 10:09
Глава МИД Турции находится в США

Министр иностранных дел Турции Мовлют Чавушоглу находится с визитом в США.

Как передает Report, об этом написал в Twitter турецкий министр.

"II Стратегический механизм Турция-США. Мы находимся в США, чтобы провести министерскую встречу, встретиться с нашими гражданами и установить контакты", - отметил Чавушоглу.

В рамках визита ожидается, что он встретится с госсекретарем США Энтони Блинкином.

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