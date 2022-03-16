О нас
Аудио новости

Глава МИД Турции: Надеемся на положительный результат в переговорах РФ и Украины

Глава МИД Турции: Надеемся на положительный результат в переговорах РФ и Украины "Турция надеется, что переговоры России и Украины приведут к положительному результату, с каждым раундом понимания все больше".
В регионе
16 марта 2022 г. 17:23
Глава МИД Турции: Надеемся на положительный результат в переговорах РФ и Украины
Мевлют Чавушоглу

"Турция надеется, что переговоры России и Украины приведут к положительному результату, с каждым раундом понимания все больше".

Как сообщает российское бюро Report, об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил на пресс-конференции по итогам встречи с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым в Москве.

"Несмотря на всю сложность условий, мы продолжаем верить в дипломатию. Мы сохраняем эту веру, мы поддерживаем переговоры, проводимые в Беларуси, и желаем, чтобы они принесли положительные результаты. Как государство, которое имеет контакты с обеими сторонами, мы делаем все от нас зависящее, чтобы внести вклад в данный процесс", - заключил министр.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке FM: Turkiye hopes for positive result in Russia-Ukraine talks

Другие новости из категории

Путин: Россия не намерена оккупировать Украину
Путин: Россия не намерена оккупировать Украину
16 марта 2022 г. 18:22
Глава МИД Турции: Мы решили работать совместно с Россией для стабильности на Южном Кавказе
Глава МИД Турции: Мы решили работать совместно с Россией для стабильности на Южном Кавказе
16 марта 2022 г. 17:29
Лавров прокомментировал возможность встречи президентов России и Украины
Лавров прокомментировал возможность встречи президентов России и Украины
16 марта 2022 г. 17:07
В результате взрыва в жилом доме в Португалии пострадали 12 человек
В результате взрыва в жилом доме в Португалии пострадали 12 человек
16 марта 2022 г. 16:53
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
16 марта 2022 г. 16:47
ТМИФ-2022: Более 1,5 тысячи участников, 50 спикеров мирового уровня, 30 мероприятий
ТМИФ-2022: Более 1,5 тысячи участников, 50 спикеров мирового уровня, 30 мероприятий
16 марта 2022 г. 15:52
Чавушоглу: Турция с начала кризиса в Украине продемонстрировала объективную позицию
Чавушоглу: Турция с начала кризиса в Украине продемонстрировала объективную позицию
16 марта 2022 г. 15:35
МИД Украины призывал партнеров ввести бесполетную зону и предоставить системы ПВО и ПРО
МИД Украины призывал партнеров ввести бесполетную зону и предоставить системы ПВО и ПРО
16 марта 2022 г. 15:29
ЕС и Китай работают над улучшением железнодорожного сообщения между Турцией и Европой
ЕС и Китай работают над улучшением железнодорожного сообщения между Турцией и Европой
16 марта 2022 г. 15:25
Лавров: Россия ценит подход Турции к ситуации в Украине
Лавров: Россия ценит подход Турции к ситуации в Украине
16 марта 2022 г. 15:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi