Глава МИД Турции: Надеемся на положительный результат в переговорах РФ и Украины

"Турция надеется, что переговоры России и Украины приведут к положительному результату, с каждым раундом понимания все больше".

"Турция надеется, что переговоры России и Украины приведут к положительному результату, с каждым раундом понимания все больше".

Как сообщает российское бюро Report, об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил на пресс-конференции по итогам встречи с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым в Москве.

"Несмотря на всю сложность условий, мы продолжаем верить в дипломатию. Мы сохраняем эту веру, мы поддерживаем переговоры, проводимые в Беларуси, и желаем, чтобы они принесли положительные результаты. Как государство, которое имеет контакты с обеими сторонами, мы делаем все от нас зависящее, чтобы внести вклад в данный процесс", - заключил министр.