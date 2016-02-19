Глава МИД Турции: Мы в очередной раз подчеркнули важность проектов на Южном Кавказе

Тбилиси. 19 февраля. REPORT.AZ/ "Мы в очередной раз подчеркнули важность проектов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Тбилиси-Карс и TANAP".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу по итогам трехсторонней 5-й встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии в Тбилиси.

Он отметил важность совместного сотрудничества для развития и процветания Южного Кавказа в период чувствительных глобальных процессов: "Мы намерены укрепить сотрудничество в сферах экономики, энергетической безопасности, культуры, спорта и образования".