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Глава МИД Турции: Конфликт в Украине закончится переговорами

Глава МИД Турции: Конфликт в Украине закончится переговорами Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу полагает, что конфликт в Украине закончится за столом переговоров.
В регионе
23 ноября 2022 г. 21:09
Глава МИД Турции: Конфликт в Украине закончится переговорами

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу полагает, что конфликт в Украине закончится за столом переговоров.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"На наш взгляд, война между Россией и Украиной так или иначе завершится за столом переговоров, а не путем успехов на поле боя", - сказал министр на конференции в одном из вузов Анкары.

По его словам, после встречи глав МИД России и Украины в Анталье в марте, а также последовавших за ней переговоров делегаций в Стамбуле страны были близки к достижению договоренностей о прекращении огня, а потом "отдались от диалога". При этом он заявил, что текущие условия «серьезно отличаются».

"Налицо новые реалии, ситуация более запутанная, однако нельзя терять надежды", - указал Чавушоглу.

Министр также сказал, что ставка на военный компонент повышает риск того, что конфликт "может затянуться на десятилетия".

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