Глава МИД Турции: Конфликт в Украине закончится переговорами

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу полагает, что конфликт в Украине закончится за столом переговоров.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.
"На наш взгляд, война между Россией и Украиной так или иначе завершится за столом переговоров, а не путем успехов на поле боя", - сказал министр на конференции в одном из вузов Анкары.
По его словам, после встречи глав МИД России и Украины в Анталье в марте, а также последовавших за ней переговоров делегаций в Стамбуле страны были близки к достижению договоренностей о прекращении огня, а потом "отдались от диалога". При этом он заявил, что текущие условия «серьезно отличаются».
"Налицо новые реалии, ситуация более запутанная, однако нельзя терять надежды", - указал Чавушоглу.
Министр также сказал, что ставка на военный компонент повышает риск того, что конфликт "может затянуться на десятилетия".