Глава МИД Турции и премьер-министр Малайзии обсудили двусторонние отношения

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, находящийся с визитом в Малайзии, встретился с премьер-министром страны Исмаилом Сабри Яакобом.

Об этом передает Report со ссылкой на Anadolu.

"Встретились с премьер-министром нашего стратегического партнера Малайзии Исмаилом Сабри Якубом. Мы рассмотрели решения, которые были приняты во время его визита в нашу страну в прошлом месяце", - написал Чавушоглу в Twitter.

Визит главы МИД Турции в Малайзию состоялся по приглашению малайзийского коллеги Сайфуддина Абдуллы.

Чавушоглу отметил, что стороны подпишут обновленное Соглашение о свободной торговле.

Турция и Малайзия намерены нарастить объем торговли до 5 млрд долларов, а также расширить сотрудничество в сферах энергетики, туризма, транспорта и технологий.