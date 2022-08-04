Глава МИД Турции и премьер-министр Малайзии обсудили двусторонние отношения
Глава МИД Турции и премьер-министр Малайзии обсудили двусторонние отношенияМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, находящийся с визитом в Малайзии, встретился с премьер-министром страны Исмаилом Сабри Яакобом.
"Встретились с премьер-министром нашего стратегического партнера Малайзии Исмаилом Сабри Якубом. Мы рассмотрели решения, которые были приняты во время его визита в нашу страну в прошлом месяце", - написал Чавушоглу в Twitter.
Визит главы МИД Турции в Малайзию состоялся по приглашению малайзийского коллеги Сайфуддина Абдуллы.
Чавушоглу отметил, что стороны подпишут обновленное Соглашение о свободной торговле.
Турция и Малайзия намерены нарастить объем торговли до 5 млрд долларов, а также расширить сотрудничество в сферах энергетики, туризма, транспорта и технологий.
Ранее в пресс-службе МИД Турции сообщили, что в рамках визита, которое состоится 3-4 августа, Чавушоглу обсудит с представителями малайзийских властей вопросы укрепления двусторонних отношений и сотрудничества в различных областях.