Глава МИД Турции и Госсекретарь США в Вашингтоне обсудят ситуацию на Южном Кавказе

В Вашингтоне 7-8 марта состоится заседание в рамках "Механизмов стратегического планирования между Турцией и США".

В Вашингтоне 7-8 марта состоится заседание в рамках "Механизмов стратегического планирования между Турцией и США".

Как передает Report со ссылкой на TRT haber, в заседании примут участие делегации двух стран во главе с Госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Сообщается, что стороны обсудят ряд актуальных вопросов - ситуация на Южном Кавказе, Сирии, Ближнем Востоке, а также Украине.

Кроме того, Фидан и Блинкен обсудят двустороннее сотрудничество, борьба с терроризмом и т.д.