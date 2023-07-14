Глава МИД Турции и госсекретарь США провели переговоры в Джакарте

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен провели встречу в Джакарте.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен провели встречу в Джакарте.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

Сообщается, что в ходе встречи Фидан и Блинкен обсудили выполнение решений, принятых на саммите лидеров НАТО в Вильнюсе, и текущие события в Афганистане.

Отметим, что в столице Индонезии 13-14 июля проходит Восточноазиатский саммит и региональный форум АСЕАН по безопасности.

В рамках своего визита Фидан провел встречи с главами МИД Вьетнама, Бангладеш. Кроме того, он провел переговоры и с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.