Глава МИД Турции Хакан Фидан совершит визит в Египет

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 4-5 августа совершит визит в Египет.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 4-5 августа совершит визит в Египет.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

"Министр [Хакан Фидан] 4-5 августа 2024 года посетит с официальным визитом Египет. Ожидается, что на встречах будут обсуждаться текущие международные и региональные процессы, а также двусторонние отношения", - говорится в сообщении.

Ранее агентство "Анадолу" сообщало со ссылкой на дипломатические источники, что визит состоится по приглашению министра иностранных дел Египта Бедира Абдулати.

"Фидан и его коллега Абдулати обсудят подготовку к первому заседанию Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, которое состоится во время визита президента Египта Абдельфаттаха ас-Сиси в Турцию. <...> Помимо ситуации в блокированном секторе Газа, палестинского вопроса и гуманитарной помощи Газе, которые являются основными пунктами повестки дня визита турецкого министра, всесторонняя оценка также будет дана событиям в Ливии, Судане и Сомали", - отмечало агентство.